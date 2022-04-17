В Киеве и области изменили время комендантского часа

Он продлится с 22 до 5 утра.

В Киеве и области изменили время комендантского часа
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

В Киеве и области с 17 апреля изменили время комендантского часа. Теперь он будет начинаться часом позже, а заканчиваться часом раньше.

Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"И будет длиться с 22:00 до 5:00 утра. Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – призвал Виталий Кличко.

Напомним, в населенных пунктах на территории Гостомельского и Иванковского поселковых советов - усиленный комендантский час. На территории Гостомельского поссовета он продолжается до 6:00 20 апреля. В населенных пунктах Иванковского поселкового совета – ежедневно с 20:00 до 6:00 с 13 по 18 апреля.

В это время действует запрет на перемещение по населенным пунктам, пребывание на улице и в других общественных местах – скверах, парках, площадях и т.д. Кроме случаев, когда человек задействован в критической инфраструктуре и имеет соответствующий спецпропуск и удостоверение личности.

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