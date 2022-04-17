"Не я бью, "Верба" бьет!", – Минобороны поздравило украинцев с Вербным воскресеньем

Министерство обороны Украины опубликовало видео, в котором продемонстрировало работу реактивной системы залпового огня "Верба".

"«Не я бью, Верба бьет!» Артиллеристы ВСУ поздравляют с Вербным Воскресеньем!", – подписано видео на странице ведомства в фейсбуке.

Наши артиллеристы показали мощные атаки по позициям оккупантов и пообещали, что Украина победит.

"В Вербное воскресенье (христиане восточного обряда в 2022 году отмечают один из величайших христианских праздников – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье – сегодня, 17 апреля, – ред.) украинцы говорят: "Не я бью, верба бьет ". Для оккупантов у ВСУ есть особая Верба, которая уже 53 дня не перестает бить рашистов", – говорится в субтитрах к видео.

РСЗО "Верба" на базе шасси КрАЗ было разработано ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова". Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект состоит из сорока 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут.

"Ольха" – дальнобойное ракетное оружие, позволяющее уничтожать объекты на значительном расстоянии с минимальной погрешностью за счет использования специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете. Каждую из 12 ракет калибра 300-мм можно направлять на разные цели. Пусковую установку разработали в КБ "Луч".

РСЗО "Верба" оснащена сдвоенной кабиной на 5 мест. Полная масса установки составляет 20 т, транспорт разгоняется до 85 км/ч. Система поступила на вооружение украинской армии в 2019 году. Ее серийное производство наладили на Шепетовском ремонтном заводе.