"Повар Путина" Пригожин приехал на Донбасс, чтобы лично координировать "вагнеровцев"

До сих пор миссия ЧВК "Вагнер" в Украине была провальной.

"Повар Путина" Пригожин приехал на Донбасс, чтобы лично координировать "вагнеровцев"
Фото: t.me/mozhemobyasnit

"Повар Путина" Евгений Пригожин прибыл на Донбасс, чтобы лично координировать наемников ЧВК "Вагнер". До сих пор их миссия была провальной, пишет Телеграм-канал "Можем объяснить" (бывший Телеграм-канал "Открытые медиа. Эксклюзивы" – один из проектов роSSийского оппозиционного политика Михаила Ходорковского, – ред.).

"Евгений Пригожин координирует действия части наемников из "группы Вагнера". Он отправился в зону боевых действий по поручению Кремля, и от него ожидают, что "вагнеровцы" пленят кого-то из руководства Украины, рассказал собеседник, близкий к ЧВК", – сказано в уведомлении.

Фото Пригожина опубликовал в Вконтакте депутат-единоросс Виталий Милонов. Вероятно, снимок был сделан в Донецкой области – на территории, которую смогли занять войска РоSSии и самопровозглашенных республик.

"Миссия "вагнеровцев" в Украине пока не задалась. Как мы писали, некоторые из них получили радиоактивное облучение в районе Чернобыля в период оккупации части Киевской области. Набирают в ЧВК сейчас не лучшие силы, а расценки намного ниже, чем для кампании в Сирии и по работе в Африке", – пишет "Можем объяснить".

Как сообщалось, ранее вагнеровцы тщетно пытались убить президента Зеленского.

Евгений Пригожин, которого СМИ раньше называли личным поваром Владимира Путина, занимается ресторанным бизнесом с 1996 года. По данным СМИ, он может быть причастен к тестированию боевых ядов.

По данным Bloomberg, Евгений Пригожин с помощью своих наемников предлагал услуги безопасности и организации предвыборных кампаний в 10 странах Африки: ДР Конго, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и ЦАР.

В феврале 2018 года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило "Агентство интернет-исследований" Пригожина во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В октябре 2020 года Евросоюз наложил санкции на "повара Путина" Пригожина.

В феврале 2021 года ФБР объявило его в розыск.

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