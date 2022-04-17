РоSSияне предприняли безуспешную попытку наступления на Марьинку, по всей Херсонской области – взрывы и обстрелы, – ОВА

В Харьковской области ситуация стабильно тяжелая.

РоSSияне предприняли безуспешную попытку наступления на Марьинку, по всей Херсонской области – взрывы и обстрелы, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: ssu.gov.ua

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской области, на Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом говорится в сводке от глав ОВА по состоянию на 8 утра.

В Харьковской области ситуация стабильно тяжелая. Активные бои идут в Изюмском направлении; жителей Лозовой и Барвенковой призывают активизироваться с эвакуацией. Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из РСЗО, артиллерии и один ракетный удар.

В Луганской области вчера кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов были очередные попадания в Лисичанскую больницу и НПЗ. Ночью – мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром – артобстрел Кременной, по меньшей мере, один человек ранен. Позиционные бои в Попасной и Рубежном.

В Донецкой области в течение ночи оккупанты предприняли попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки. Безуспешные. В Марьинке в результате обстрела один гражданский человек погиб.

Обстрелы были также в Авдеевке, в Торецкой и Очеретинской общинах. Есть разрушения инфраструктурных объектов. Мариуполь – без изменений.

Херсонская область: взрывы и обстрелы на территории всей области, также обстрелы были слышны в Херсоне. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, ситуация обостряется.

В Николаевской области ночью раздавалась воздушная тревога. Утром в Николаеве был слышен взрыв. Детали выясняются. В течение дня оккупантами обстреливались районы области.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что в настоящее время РоSSия готовит подразделения 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Враг продолжает штурмовые действия в Мариуполе.

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