РоSSия не изменила конечной цели и стремится установить региональное господство, - Минобороны Великобритании

Кремль по-прежнему думает, что сможет заставить Украину отказаться от евроатлантической интеграции.

РоSSия не изменила конечной цели и стремится установить региональное господство, - Минобороны Великобритании
Втрати окупантів
Фото: facebook.com/10brygada

Оперативный фокус РоSSии переместился на восток Украины, однако она не изменила своей конечной цели.

РФ и дальше намерена заставить Украину отказаться от евроатлантических устремлений и установить господство в регионе, заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Там добавили, что "роSSийская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где планирует возобновить наступление".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/x9XjnFUY7Y

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/81fxQPbOye

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 17, 2022

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

В настоящее время ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

Несмотря на свои цели, РоSSия продолжает нести потери и в живой силе, и в технике. В частности, потери живой силы составляют около 20 300.

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