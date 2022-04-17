"Мы точно знаем наши потери до каждого человека" - Арестович

Точные потери украинской армии в войне в Украине известны, но будут опубликованы потом, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы точно знаем наши потери до каждого человека. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше роSSийских потерь. Приблизительно в 8-10 раз меньше", – сказал он в интервью роSSийскому правозащитнику Марку Фейгину.

Арестович также добавил, что в Украине от рук оккупантов погибло много мирных жителей, но точное чисто погибших в данное время установить невозможно.