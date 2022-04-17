В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы

Беженцы из Украины смогут смотреть национальное телевидение и образовательные программы на украинском языке, информирует ZN.ua.

В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы
© Информатор

Украинские телеканалы "Украина 24" и "1+1" теперь можно просмотреть по кабельному телевидению в Венгрии, об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Провайдер кабельного телевидения "Telecom" в Будапеште уже транслирует круглосуточный новостной телемарафон Украины на информационном ресурсе иновещания Украины "UATV"." Кроме того, стали доступны детские и образовательные программы на украинском языке. с начала полномасштабной войны 24 февраля, в соседней стране нашли убежище 641 775 беженцев, значительное количество из которых - это дети.

"Благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики Украины, Посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций созданы условия для трансляции венгерскими вещателями с апреля 2022 украинских телеканалов в венгерских кабельных сетях" - написал глава Закарпатской ОВА.
Напомним, ранее известная украинская рок-группа The Hardkiss выпустила новую песню посвященную войне в Украине.


Дарья Кепова, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
В США военные начали учения по сценариям из роSSийско-украинской войныВ США военные начали учения по сценариям из роSSийско-украинской войны
Мировое сообщество должно вмешаться и защитить украинские порты – ООНМировое сообщество должно вмешаться и защитить украинские порты – ООН
Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет"Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет"
В Чугуев начали возвращаться люди, – СинегубовВ Чугуев начали возвращаться люди, – Синегубов
Украинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУУкраинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУ
В Мариуполе оккупанты начали массовую эксгумацию тел похороненных жителейВ Мариуполе оккупанты начали массовую эксгумацию тел похороненных жителей
"Пилоты остались гореть в салоне": украинские воины "приземлили" вертолет оккупантов, фото удачной операции"Пилоты остались гореть в салоне": украинские воины "приземлили" вертолет оккупантов, фото удачной операции
"Докладывать немедленно": украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага"Докладывать немедленно": украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага
На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атакНа Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак
Украинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в южных областях — Генштаб ВСУУкраинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в южных областях — Генштаб ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости