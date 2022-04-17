В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы

Украинские телеканалы "Украина 24" и "1+1" теперь можно просмотреть по кабельному телевидению в Венгрии, об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита .

Провайдер кабельного телевидения "Telecom" в Будапеште уже транслирует круглосуточный новостной телемарафон Украины на информационном ресурсе иновещания Украины "UATV"." Кроме того, стали доступны детские и образовательные программы на украинском языке. с начала полномасштабной войны 24 февраля, в соседней стране нашли убежище 641 775 беженцев, значительное количество из которых - это дети.

"Благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики Украины, Посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций созданы условия для трансляции венгерскими вещателями с апреля 2022 украинских телеканалов в венгерских кабельных сетях" - написал глава Закарпатской ОВА.

Напомним, ранее известная украинская рок-группа The Hardkiss выпустила новую песню посвященную войне в Украине.

