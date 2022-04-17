Перепутали с бензовозом: сети повеселило фото "трофея" роSSийских оккупантов

РоSSийские войска украли автомобиль ассенизаторов, перепутав его с военным бензовозом.

Об этом сообщает пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, информирует Апостроф.

По словам военных, оккупанты из ВС РФ отобрали автомобиль ассенизаторов у местных жителей.

Специальную технику смогли обнаружить в лесополосе и, как предполагают бойцы 72-й ОМБр, захватчики так и не поняли, какую машину они украли.

"А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", - с юмором добавили военнослужащие в своей публикации.

Примечательно, что помимо символов "V", роSSийские оккупанты нанесли на автомобиль ассенизаторов надпись "Г*вно".


Богдан Соловьев, Апостроф

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