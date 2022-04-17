Новое наступление РФ против Украины может начаться в ближайшие дни - телеканал NBC

Поэтому США убеждают союзников как можно быстрее предоставить Украине необходимое ей оружие.

Новое наступление РФ против Украины может начаться в ближайшие дни - телеканал NBC

Следующий этап роSSийской военной кампании в Украине может начаться в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона.

"Чиновники заявили, что, по оценке США, роSSийские военные могут начать перебрасывать часть своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели".

В настоящее время, как отмечает издание, официальные лица США считают, что РоSSия может перебросить войска обратно в Украину и начать наступление до того, как все роSSийские войска снова будут готовы к бою.

В настоящее время США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину как можно больше артиллерии и боеприпасов.

Ранее в Генеральном штабе сообщали, что на Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. В настоящее время ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация в настоящее время уточняется.

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