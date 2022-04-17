Новое наступление РФ против Украины может начаться в ближайшие дни - телеканал NBC

Следующий этап роSSийской военной кампании в Украине может начаться в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона.

"Чиновники заявили, что, по оценке США , роSSийские военные могут начать перебрасывать часть своих сил обратно в Украину уже в эти выходные или в начале следующей недели".

В настоящее время, как отмечает издание, официальные лица США считают, что РоSSия может перебросить войска обратно в Украину и начать наступление до того, как все роSSийские войска снова будут готовы к бою.

В настоящее время США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину как можно больше артиллерии и боеприпасов.

Ранее в Генеральном штабе сообщали, что на Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. В настоящее время ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация в настоящее время уточняется.