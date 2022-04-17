Грузы нового пакета помощи США уже поступают в Украину - представитель Белого дома

Реализация нового пакета помощи Украине на $800 млн. уже началась. В частности, 15 апреля представитель оборонного ведомства США сообщил, что первый груз с оружием и оборудованием прибудет в Украину в ближайшие 24 часа, сообщает CNN .

В первый пакет помощи входят 800 зенитных систем Stinger и 100 ударных беспилотников. Далее рассматривается вопрос о предоставлении Украине 11 вертолетов Ми-17; 18 155-миллиметровых гаубиц и 300 дронов Switchblade. Однако, что именно вошло в финальный пакет, не сообщается, информирует ZN.ua .