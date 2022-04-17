РФ может начать новое наступление в ближайшие дни – СМИ

В США считают, что РФ может начать следующий этап шикромасштабной войны против Украины в эти выходные или в начале следующей недели, пишет NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Высокопоставленные чиновники, захотевшие остаться анонимными, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину еще больше артиллерии и боеприпасов. Это нужно, чтобы они не закончились при наступлении роSSийских оккупантов.