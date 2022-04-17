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2022-04-17
РФ может начать новое наступление в ближайшие дни – СМИ
В США утверждают, что убеждают своих партнеров предоставить больше оружия Украине, информирует
© unsplash/akatyanin
В США считают, что РФ может начать следующий этап шикромасштабной войны против Украины в эти выходные или в начале следующей недели, пишет
Высокопоставленные чиновники, захотевшие остаться анонимными, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину еще больше артиллерии и боеприпасов. Это нужно, чтобы они не закончились при наступлении роSSийских оккупантов.
Юлия Москаленко, ZN.ua