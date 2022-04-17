В РоSSии остановилось производство ЗРК, работников заводов отправляют в отпуск или на войну

В настоящее время руководство завода ищет возможность обойти санкции, информирует ZN.ua.

В РоSSии остановилось производство ЗРК, работников заводов отправляют в отпуск или на войну

«Ульяновский механический завод», задействованный в производстве стоящих на вооружении роSSийской армии зенитно-ракетных комплексов, остановил работу из-за отсутствия комплектующих. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Производственные мощности «Ульяновского механического завода» (АО «УМС», Ульяновск) фактически остановлены. УМЗ – производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»)», - говорится в сообщении.

Причинами критического состояния производства явилось использование большого количества комплектующих и электронных компонентов в изготовлении продукции военного назначения. До недавнего времени основным поставщиком роSSийского ВПК была Германия. Но с началом вторжения на территорию Украины любое сотрудничество было прекращено.

По словам сотрудников, продолжать производство сам по себе завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется «практически ничего роSSийского».

«Пока руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (в частности, Казахстан). Но такие схемы приводят к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. Но это не предусмотрено бюджетом и увеличить его нет возможности», – сообщает украинская разведка.

Также отмечается, что работникам предоставляют выбор: уходить в неоплачиваемый отпуск или подписывать контракт с вооруженными силами для участия в войне в Украине. Рекомендуемая должность – «оператор-наводчик» ЗРК «Бук». Предлагаемая зарплата – 50000 рублей в месяц.

По материалам: Главно управление разведки Министерства обороны Украины /

Лия Ильченко, ZN.ua

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