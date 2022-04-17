За сутки во Львовской области были две угрозы ракетных ударов

Противник пытался атаковать самолетами со стороны Беларуси и с самолетов стратегической авиации РФ.

За сутки во Львовской области были две угрозы ракетных ударов
Козицький
Фото: facebook

С 9 утра субботы и до аналогичного времени воскресенья во Львовской области были две угрозы ударов с воздуха. Сначала была угроза воздушно-ракетного удара с самолетов со стороны Беларуси, затем – воздушно-ракетного удара с самолетов стратегической авиации РоSSии.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В области приняли и расселили еще 1 130 вынужденно перемещенных лиц.

"С 24 февраля во Львовской области, по официальным данным, приютили более 317 тысяч. Многие люди самостоятельно поселились в частном секторе", – отметил он.

Полиция Львовской области проработала 1 249 обращений от граждан по поводу подозрительных лиц и объектов.

Напомним, вчера утром роSSийские самолеты Су-35 нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ уничтожили четыре крылатые ракеты.

Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи в Беларуси.

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