Половина немцев не одобряет работу Шольца – соцопрос

Еще больше недовольны правительством в целом.

Половина немцев не одобряет работу Шольца – соцопрос
© Олаф Шольц/facebook

Почти половина немцев, а именно 49%, недовольны деятельностью Олафи Шольца в должности федеративного канцлера Германии. Такие данные опроса института исследования общественного мнения INSA опубликовала газета Bild.

«Это самый высокий показатель недовольства с начала его пребывания в должности! 55 процентов недовольны вообще федеральным правительством», – отмечает издание.

По данным социологов, удовлетворено работой Шольца в должности канцлера чуть больше трети, а именно 38% граждан ФРГ. Работу правительства оценивают как положительную 35% респондентов.

В то же время, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, не изменился и составляет 25%, в блока ХДС/ХСС – 26% поддержки.

Опрос проводился с 11 по 14 апреля среди 1002 граждан Германии. Погрешность исследования не превышает 2,8%.


Ирина Знась, ZN.ua

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