Politico: Вице-канцлер ФРГ боится, что передача танков Украине сделает Запад «мишенью» для РоSSии
По его мнению, решение о передаче вооружения для украинской армии следует принимать вместе с союзниками по НАТО, информирует
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отступил от своих требований как можно скорее отправить немецкие танки армии Украины. Правящие партии в Берлине колеблются в вопросе о том, насколько активно участвовать в вооружении украинской армии, а также боятся стать следующей мишенью для РоSSии.
«Тяжелое вооружение – это синоним к танкам. И все страны НАТО до сих пор отвергали эту идею, чтобы самим не стать мишенями», - сказал Хабек, подчеркнув, что НАТО и ЕС должны сначала провести дебаты на тему «хотим ли мы изменить эту позицию».
«НАТО постоянно будет оценивать ситуацию, ход войны будет меняться. И мы будем обсуждать это в рамках НАТО», – добавил немецкий вице-канцлер.
Шольц затруднялся в вопросе отправки тяжелого вооружения Украине, отмечая, что Германия должна сначала договориться о совместной позиции с союзниками, прежде чем передавать танки. Хабек поддержал эту линию, подчеркнув, что Германия должна «действовать в единстве со своими партнерами. Это единство нужно сохранить любой ценой». Но не все в правительстве ФРГ разделяют подобные взгляды.