Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек отступил от своих требований как можно скорее отправить немецкие танки армии Украины. Правящие партии в Берлине колеблются в вопросе о том, насколько активно участвовать в вооружении украинской армии, а также боятся стать следующей мишенью для РоSSии.

Politico пишет, что Хабек, принадлежащий к партии «Зеленых», еще недавно говорил, что «все, что поможет украинской армии, нужно доставить быстро». Так он отреагировал на украинские призывы к Германии отправить танки и артиллерию. Но в четверг, выступая на предвыборном митинге в городе Киль, он придерживался линии канцлера Олафа Шольца, представляющего партию СДПГ. В частности, Хабек упомянул обеспокоенность среди союзников в НАТО из-за того, что поставки современных танков от западных производителей могут спровоцировать РоSSию расширить свою войну на западные страны.

«Тяжелое вооружение – это синоним к танкам. И все страны НАТО до сих пор отвергали эту идею, чтобы самим не стать мишенями», - сказал Хабек, подчеркнув, что НАТО и ЕС должны сначала провести дебаты на тему «хотим ли мы изменить эту позицию».

«НАТО постоянно будет оценивать ситуацию, ход войны будет меняться. И мы будем обсуждать это в рамках НАТО», – добавил немецкий вице-канцлер.

Шольц затруднялся в вопросе отправки тяжелого вооружения Украине, отмечая, что Германия должна сначала договориться о совместной позиции с союзниками, прежде чем передавать танки. Хабек поддержал эту линию, подчеркнув, что Германия должна «действовать в единстве со своими партнерами. Это единство нужно сохранить любой ценой». Но не все в правительстве ФРГ разделяют подобные взгляды.