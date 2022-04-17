Оккупанты утром нанесли удар по Броварам: первые подробности

В субботу, 17 апреля, роSSийские войска обстреляли Бровары, в результате чего в городе могут быть проблемы с электроэнергией и водоснабжением, информирует Апостроф.

Об этом сообщил мэр населенного пункта Киевской области Игорь Сапожко.

Ракетный удар, по словам городского головы, был нанесен по инфраструктуре Броваров. Игорь Сапожко призвал жителей населенного пункта сохранять спокойствие и не снимать последствия обстрела ВС РФ.

Помимо этого, как предупредил мэр, в Броварах после ракетного удара могуть наблюдаться проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

"Были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением, канализацией. Все службы работают в усиленном режиме", - добавил Сапожко в утреннем видеообращении.

Региональное издание "Трибуна" сообщило, что в субботу утром, 17 апреля, в Броварах прогремело сразу три взрыва. Других подробностей обстрела ннаселенного пункта журналисты не обнародовали.

 


Богдан Соловьев, Апостроф

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