Оккупанты утром нанесли удар по Броварам: первые подробности

В субботу, 17 апреля, роSSийские войска обстреляли Бровары, в результате чего в городе могут быть проблемы с электроэнергией и водоснабжением, информирует Апостроф .

Об этом сообщил мэр населенного пункта Киевской области Игорь Сапожко.

Ракетный удар, по словам городского головы, был нанесен по инфраструктуре Броваров. Игорь Сапожко призвал жителей населенного пункта сохранять спокойствие и не снимать последствия обстрела ВС РФ .

Помимо этого, как предупредил мэр, в Броварах после ракетного удара могуть наблюдаться проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

"Были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением, канализацией. Все службы работают в усиленном режиме", - добавил Сапожко в утреннем видеообращении.

Региональное издание "Трибуна" сообщило, что в субботу утром, 17 апреля, в Броварах прогремело сразу три взрыва. Других подробностей обстрела ннаселенного пункта журналисты не обнародовали.