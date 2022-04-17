ФСБ проверяет готовность войск в Приднестровье

РоSSийские военные вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности проверяли боеспособности мотострелковых бригад в оккупированном Приднестровье (Молдова), сообщает Генштаб ВСУ.

«Проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий», - говорится в сводке от 17 марта.