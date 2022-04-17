ФСБ проверяет готовность войск в Приднестровье
РоSSия не оставляет попыток втянуть оккупированный регион Молдовы в войну против Украины, информирует
РоSSийские военные вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности проверяли боеспособности мотострелковых бригад в оккупированном Приднестровье (Молдова), сообщает Генштаб ВСУ.
«Проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий», -
За 53 дня полномасштабной войны РоSSия понесла в Украине немалые потери в живой силе, и пытается пополнить резерв из всех возможных источников. Одним из них являются оккупированные Россией территории других государств, где агрессор периодически пытается провести мобилизацию.