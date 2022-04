РоSSия готовит новую ложь, чтобы скрыть свои зверства в Украине — МИД Британии

В Министерстве иностранных дел Великобритании считают, что Кремль готовит новую ложь, чтобы скрыть зверства роSSийских оккупантов в Украине. Ведомство предлагает необходимую помощь, чтобы привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении на странице МИД Великобритании в Twitter .

«Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине. Такие попытки скрыть ужасные акты насилия не сдержат следователей», - написало МИД Британии.

Кроме того, в ведомстве добавили, что есть неопровержимые доказательства зверств роSSийских захватчиков против гражданского населения в Украине и гражданской инфраструктуры и подчеркнули, что «война Путина построена на лжи».

«Великобритания предлагает финансирование, персонал и военную экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности», - говорится в публикации.