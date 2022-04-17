РоSSия готовит новую ложь, чтобы скрыть свои зверства в Украине — МИД Британии

В ведомстве подчеркнули, что есть неопровержимые доказательства зверств роSSийских захватчиков, информирует ZN.ua.

РоSSия готовит новую ложь, чтобы скрыть свои зверства в Украине — МИД Британии
© КГГА, Алексей Самсонов

В Министерстве иностранных дел Великобритании считают, что Кремль готовит новую ложь, чтобы скрыть зверства роSSийских оккупантов в Украине. Ведомство предлагает необходимую помощь, чтобы привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении на странице МИД Великобритании в Twitter.

«Мы знаем, что Кремль готовит новую ложь, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине. Такие попытки скрыть ужасные акты насилия не сдержат следователей», - написало МИД Британии.

Кроме того, в ведомстве добавили, что есть неопровержимые доказательства зверств роSSийских захватчиков против гражданского населения в Украине и гражданской инфраструктуры и подчеркнули, что «война Путина построена на лжи».

«Великобритания предлагает финансирование, персонал и военную экспертизу, чтобы привлечь виновных к ответственности», - говорится в публикации.

We know that the Kremlin is preparing fresh lies to account for atrocities on civilians in Ukraine. These attempts to cover up horrific acts of violence will not deter investigators.

The UK is offering funding, personnel and military expertise to hold perpetrators to account. pic.twitter.com/DlH4btTn2F

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) April 16, 2022


Анастасия Гурин, ZN.ua

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