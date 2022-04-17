Джонсон поздравил христиан с Пасхой, в частности – на украинском

"Будьте сильны и имейте в сердце смелость, все вы, кто уповает на Господа".

Джонсон поздравил христиан с Пасхой, в частности – на украинском
Фото: #twitter#.com/BorisJohnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил христиан с праздником Пасхи, отдельно вспомнив верующих из Украины. Часть обращения британский премьер произнес на украинском.

По словам Джонсона, в этом году для украинских христиан, независимо от того, отмечают они Пасху сегодня или через неделю, по православному календарю, "послание Христа, символизирующее триумф жизни над смертью и добра над злом, звучит актуальнее, чем когда-либо ранее" .

"Будьте сильны и имейте в сердце смелость, все вы, кто уповает на Господа", – сказал Борис Джонсон на украинском.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.

May the risen Christ’s message of hope bring you strength.

1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

В ролике, выложенном в официальном Twitter-аккаунте британского премьер-министра, можно увидеть традиционные украинские писанки.

На пиджаке Джонсона – значок с флагами Британии и Украины.

Накануне премьер Британии проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о вступивших в силу на прошлой неделе новых санкциях со стороны Британии и заявил, что Лондон в ближайшее время продолжит предоставлять Украине средства для обороны, включая бронетехнику.

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