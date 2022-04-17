Подоляк прокомментировал веру Путина в победу РоSSии: "Такие иллюзии всегда приводят к трагедии"

Советник главы офиса президента заявил, что РФ проигрывает в военном, экономическом и географическом смыслах, информирует ZN.ua.

Подоляк прокомментировал веру Путина в победу РоSSии:
© Офис президента

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова канцлера Австрии Карла Нехаммера, после встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным заявил, что последний уверен, что выиграет войну в Украине.

По словам Пдоляка, подобные иллюзии всегда приводят к трагедии.

"Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. РФ проигрывает. В военном, экономическом и географическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным профилем в учебниках истории. Такова будет "победа"", - отметил советник в Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua

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