Подоляк прокомментировал веру Путина в победу РоSSии: "Такие иллюзии всегда приводят к трагедии"

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова канцлера Австрии Карла Нехаммера, после встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным заявил, что последний уверен, что выиграет войну в Украине.

По словам Пдоляка, подобные иллюзии всегда приводят к трагедии.