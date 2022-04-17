Украинское духовенство собрало подписи для запуска суда над патриархом Кириллом

Духовенство Украинских православных церквей собрало 427 подписей под обращением к Предстоятелям Восточных Церквей о суде над патриархом Кириллом, поддержавшим войну РФ против Украины.

«Мы надеялись собрать хотя бы 100 подписей. Под обращением стоят подписи 427 человек в священном сане. Эта цифра – указатель не только поступающих по своей совести, но и тех, кто не боится этого делать, несмотря на угрозы и возможные репрессии», - рассказал настоятель прихода УПЦ МП в с. Волосское Андрей Пинчук.

По его словам, многие священники в разговорах поддержали обращение, но им не хватило мужества подписать его – из страха за свое будущее и будущее своих семей.

Теперь священники приступят к процедуре подачи обращения в греческом переводе для дальнейшего рассмотрения в Собор Предстоятелей Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской церкви, которым подсуден патриарх Кирилл.

Английская версия обращения будет направлена Предстоятелям других православных церквей для ознакомления.

«Русская версия обращения будет направлена патриарху Кириллу для понимания того, что он натворил в Украине и в чем его обвиняет украинское духовенство», - добавил Пинчук.