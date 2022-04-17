РоSSияне обстреляли Луганщину: занялись четыре многоэтажки, один дом уничтожен
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил подробности и данные о жертвах.
В ночь на 17 апреля оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка, Новодружеськ, а утром ударили по Кременной. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Так, ночью в Северодонецке занялись четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом.
"Там уже и разрушать почти нечего-большую часть жилого фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна-поодаль", - говорится в сообщении»
Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются.
Вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать.
На фронте Луганщины и Донетчины за сутки отбито 10 атак врага – уничтожено 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты.
17 апреля утром роSSийская армия ударила по Кременной артиллерией. В результате удара есть по меньшей мере один раненый. Его с телесными повреждениями средней тяжести доставлен в больницу.
Убытки в жилом фонде устанавливаются.