РоSSияне обстреляли Луганщину: занялись четыре многоэтажки, один дом уничтожен

РоSSияне обстреляли Луганщину: занялись четыре многоэтажки, один дом уничтожен

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил подробности и данные о жертвах.

В ночь на 17 апреля оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка, Новодружеськ, а утром ударили по Кременной. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Так, ночью в Северодонецке занялись четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом.

"Там уже и разрушать почти нечего-большую часть жилого фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна-поодаль", - говорится в сообщении»

Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются.

Вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать.

На фронте Луганщины и Донетчины за сутки отбито 10 атак врага – уничтожено 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты.

17 апреля утром роSSийская армия ударила по Кременной артиллерией. В результате удара есть по меньшей мере один раненый. Его с телесными повреждениями средней тяжести доставлен в больницу.

Убытки в жилом фонде устанавливаются.


Анна Вернигора, politeka.net

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