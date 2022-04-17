Оккупанты снова обстреляли Северодонецк, загорелись четыре многоэтажки — глава Луганской ОВА

Вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске.

Оккупанты снова обстреляли Северодонецк, загорелись четыре многоэтажки — глава Луганской ОВА
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Ночью под огнем роSSийских оккупантов оказались новые районы Северодонецка Луганской области, сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай в телеграмм.

«Ночью в Северодонецке занялись четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожено здание. Там уже и разрушать почти нечего – большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают», – написал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, что в ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов занялись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только оккупанты прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняется.

«Вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фронте Луганской и Донецкой областей за сутки отбиты 10 атак врага – уничтожены 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники роSSийских захватчиков.

«Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты», - добавил Гайдай.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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