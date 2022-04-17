"Чтобы восстанавливать страну": украинцы массово приобщаются помогать спасателям разбирать завалы

дснс, бородянка, спасатели

Уже более 10 тысяч добровольцев приобщились помогать спасателям разбирать завалы в разбомбленных городах Украины.

Более 10 тысяч человек зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать спасателям разбирать завалы в разрушенных роSSийскими оккупантами городах и селах и восстанавливать страну. Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

"Добровольцев-спасателей уже более 10 тысяч. Именно столько людей зарегистрировались на сайте ГСЧС, чтобы помогать восстанавливать страну", - говорится в сообщении.

Бородянка

Сейчас часть волонтеров работают в Киевской области – там, где разминированы территории. Они проводят поисковые работы, убирают улицы от строительных материалов и разбирают завалы.

В ГСЧС пояснили, что из-за минирования населенных пунктов и экосистем роSSийскими войсками они не могут привлечь всех желающих к проведению работ – поскольку сначала спасатели и саперы должны очистить территории и дома от взрывоопасных предметов.

Макаров, Киевская область, война, руины


Галина Струс, politeka.net

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