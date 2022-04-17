В Мариуполе погибла боевой медик,обратившая внимание мира на катастрофу в городе

Елена Кушнир просила не жалеть ее, потому что она выполняет долг, информирует ZN.ua.

В Мариуполе погибла боевой медик,обратившая внимание мира на катастрофу в городе
© скриншот

В Мариуполе погибла боевой медик, старший сержант Национальной гвардии Украины Елена Кушнир, сообщила журналистка Татьяна Даниленко.

«В Мариуполе погибла медик, остававшаяся в городе спасать военных и гражданских. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе», - пишет она.

В первые дни войны Кушнир потеряла любимого человека, раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына.

Telegram-канал «Мариуполь сегодня» опубликовал скрин переписки Елены Кушнир с подругой, где она просит не жалеть ее, потому что она выполняет долг.

«По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде», - добавила Даниленко.


Ольга Чекис, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
РФ может готовиться к высадке десанта в Мариуполе. Украинское командование проверяет информациюРФ может готовиться к высадке десанта в Мариуполе. Украинское командование проверяет информацию
Фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "Пытался быстро уйти"Фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "Пытался быстро уйти"
Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет"Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет"
Закрытие южных портов Украины может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу — ООНЗакрытие южных портов Украины может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу — ООН
Уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с РФ – ЗеленскийУничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с РФ – Зеленский
В Мариуполе оккупанты начали массовую эксгумацию тел похороненных жителейВ Мариуполе оккупанты начали массовую эксгумацию тел похороненных жителей
Заместитель командира "Азова" рассказал о более чем 2 тысячах уничтоженных оккупантов и вражеской техники в МариуполеЗаместитель командира "Азова" рассказал о более чем 2 тысячах уничтоженных оккупантов и вражеской техники в Мариуполе
Ни одна разведка мира не давала Украине в войне с РФ больше 21 дня - СНБОНи одна разведка мира не давала Украине в войне с РФ больше 21 дня - СНБО
Арестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен при попытке прорываАрестович подтвердил, что часть морпехов в Мариуполе попали в плен при попытке прорыва
"Азов" и морпехи провели в Мариуполе успешную операцию, - майор Волына"Азов" и морпехи провели в Мариуполе успешную операцию, - майор Волына
Последние новости
Подгружаем последние новости