В Мариуполе погибла боевой медик,обратившая внимание мира на катастрофу в городе

В Мариуполе погибла боевой медик, старший сержант Национальной гвардии Украины Елена Кушнир, сообщила журналистка Татьяна Даниленко.

«В Мариуполе погибла медик, остававшаяся в городе спасать военных и гражданских. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе», - пишет она.

В первые дни войны Кушнир потеряла любимого человека, раньше ей удалось эвакуировать из города маленького сына.

Telegram-канал «Мариуполь сегодня» опубликовал скрин переписки Елены Кушнир с подругой, где она просит не жалеть ее, потому что она выполняет долг.

«По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде», - добавила Даниленко.