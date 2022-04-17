Папа Франциск осудил войну в Украине на пасхальной мессе

Папа римский Франциск осудил жестокость войны в Украине во время пасхальной мессы, которая прошла в Ватикане в субботу в соборе Святого Петра, - сообщает "Голос Америки" .

На мессе присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который был задержан роSSийскими военными в прошлом месяце, а затем освобожден в результате обмена пленными.

Папа Франциск отошел от заранее подготовленного текста, чтобы отметить присутствие на мессе Ивана Федорова, его семьи и трех украинских парламентариев. Папа осудил «тьму и жестокость войны».

«Все мы молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что происходит так много страданий. Мы можем только предложить вам наше общество, наши молитвы и сказать вам: "Мужайтесь, мы вместе с вами"», - сказал Франциск.

В конце проповеди он сказал: «Христос воскрес!» по-украински.