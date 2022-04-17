Собирать доказательства геноцида Путина в отношении украинцев необходимо - правоведы

Судебный процесс займет годы, и привлечение к суду верхушки роSSийской власти маловероятно. Но свидетельств, что Владимир Путин и его окружение отрицают сам факт существования украинского народа – достаточно, полагают правоведы, которых опросил “Голос Америки” , информирует ZN.ua .

Опрошенные отталкивались от определения термина “геноцид”, как преднамеренного уничтожения людей в связи с их национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежностью.

Доказать геноцид – значит доказать намерение, с которым совершалось преступление. Поэтому юристы признают: расследовать такое дело сложно. Но в случае с Украиной, высказывания роSSийской власти и Владимира Путина, в частности, указывают на настоящие цели этой войны.

“Он создал нарратив, оправдывающий роSSийскую агрессию, который включает отказ признать, что есть такие люди, – украинцы, у которые есть право на существование и самоопределение”, – рассказывает Дэниел Ротенберг, профессор, содиректор Центра иссдедований войн будущего.

Доказательствами намерения также могут быть заявления, которые публикуют государственные СМИ . Например, статья в прокремлевском новостном агентстве “РИА Новости”, под названием “Что РоSSия должна сделать с Украиной”.

“Я читал эту статью в переводе на английский, и она ретранслирует идею геноцида. У меня нет никаких сомнений. Как исследователь, я смотрю на нее и понимаю: да это же именно о том, что у украинцев не нет права на существование как нации”, – говорит Эрнесто Вердея из Института изучения геноцида (США).

Также учитываются разведданные и действия роSSийской армии на оккупированных территориях.

“Подготовка списков подлежащих уничтожению членов руководства страны, журналистов, военных – это уничтожение интеллекта нации, ее обезглавливание нации. Это и есть подготовка к геноциду – уничтожить сначала тех, кто может оказать сопротивление. Также русификация: вы видите, как в Мелитополе пытаются перевести детей на русскоязычное обучение”, – рассказывает Олеся Стасюк, директор Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве .

Процесс сбора доказательств и судебные разбирательства могут занять годы. Эксперты полагают, что рассматривать преступления РоSSии против Украины может, Международный уголовный суд, но лучше создать отдельный трибунал.

“Международный трибунал нужен, чтобы весь мир объединился, и мы наконец, осудили РоSSийскую Федерацию за те преступления, которые она совершила и продолжает совершать. Если зло не наказать, то оно станет значительно сильнее, будучи уверенным, что никакой расплаты за содеянное его не ждет”, – подчеркивает Олеся Стасюк.

При этом ожидать на скамье подсудимых Владимира Путина не стоит, уверен Евгений Финкель, профессор Университета Джонса Хопкинса: “Я не думаю, что с ним когда-либо случится Гаага или Нюрнберг. Пока он жив и при власти, вряд ли мы сможем добиться легального наказания для правящей верхушки. Собирать улики – да. Судить кого-то из среднего и низшего уровня, кто действительно убивал, – возможно”.

А Эрнесто Вердея добавляет, что главная загвоздка – судить подозреваемых без их присутствия нельзя: “Ни один из подобных судов не может кого-то задержать. То есть, человек должен быть задержан, а затем предан суду каким-либо способом. Например, Милошевича арестовали сначала в его же стране после смены власти”.

Но это не значит, что собирать доказательства геноцида против украинцев бессмысленно. Во-первых, все эти данные сразу же становятся детально задокументированной частью истории. Во-вторых, начать расследование сейчас, на ранней стадии войны, значит предать преступления широкой огласке. К тому же, как показывает история, диктаторы второй половины 20-го века, в конечном итоге все-таки несли наказание за свои преступления.