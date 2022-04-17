Собирать доказательства геноцида Путина в отношении украинцев необходимо - правоведы

Свидетельств, что Путин и его окружение отрицают сам факт существования украинского народа – достаточно

Собирать доказательства геноцида Путина в отношении украинцев необходимо - правоведы
© КГГА, Алексей Самсонов

Судебный процесс займет годы, и привлечение к суду верхушки роSSийской власти маловероятно. Но свидетельств, что Владимир Путин и его окружение отрицают сам факт существования украинского народа – достаточно, полагают правоведы, которых опросил “Голос Америки”, информирует ZN.ua.

Опрошенные отталкивались от определения термина “геноцид”, как преднамеренного уничтожения людей в связи с их национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежностью.

Доказать геноцид – значит доказать намерение, с которым совершалось преступление. Поэтому юристы признают: расследовать такое дело сложно. Но в случае с Украиной, высказывания роSSийской власти и Владимира Путина, в частности, указывают на настоящие цели этой войны.

“Он создал нарратив, оправдывающий роSSийскую агрессию, который включает отказ признать, что есть такие люди, – украинцы, у которые есть право на существование и самоопределение”, – рассказывает Дэниел Ротенберг, профессор, содиректор Центра иссдедований войн будущего.

Доказательствами намерения также могут быть заявления, которые публикуют государственные СМИ. Например, статья в прокремлевском новостном агентстве “РИА Новости”, под названием “Что РоSSия должна сделать с Украиной”.

“Я читал эту статью в переводе на английский, и она ретранслирует идею геноцида. У меня нет никаких сомнений. Как исследователь, я смотрю на нее и понимаю: да это же именно о том, что у украинцев не нет права на существование как нации”, – говорит Эрнесто Вердея из Института изучения геноцида (США).

Также учитываются разведданные и действия роSSийской армии на оккупированных территориях.

“Подготовка списков подлежащих уничтожению членов руководства страны, журналистов, военных – это уничтожение интеллекта нации, ее обезглавливание нации. Это и есть подготовка к геноциду – уничтожить сначала тех, кто может оказать сопротивление. Также русификация: вы видите, как в Мелитополе пытаются перевести детей на русскоязычное обучение”, – рассказывает Олеся Стасюк, директор Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Процесс сбора доказательств и судебные разбирательства могут занять годы. Эксперты полагают, что рассматривать преступления РоSSии против Украины может, Международный уголовный суд, но лучше создать отдельный трибунал.

“Международный трибунал нужен, чтобы весь мир объединился, и мы наконец, осудили РоSSийскую Федерацию за те преступления, которые она совершила и продолжает совершать. Если зло не наказать, то оно станет значительно сильнее, будучи уверенным, что никакой расплаты за содеянное его не ждет”, – подчеркивает Олеся Стасюк.

При этом ожидать на скамье подсудимых Владимира Путина не стоит, уверен Евгений Финкель, профессор Университета Джонса Хопкинса: “Я не думаю, что с ним когда-либо случится Гаага или Нюрнберг. Пока он жив и при власти, вряд ли мы сможем добиться легального наказания для правящей верхушки. Собирать улики – да. Судить кого-то из среднего и низшего уровня, кто действительно убивал, – возможно”.

А Эрнесто Вердея добавляет, что главная загвоздка – судить подозреваемых без их присутствия нельзя: “Ни один из подобных судов не может кого-то задержать. То есть, человек должен быть задержан, а затем предан суду каким-либо способом. Например, Милошевича арестовали сначала в его же стране после смены власти”.

Но это не значит, что собирать доказательства геноцида против украинцев бессмысленно. Во-первых, все эти данные сразу же становятся детально задокументированной частью истории. Во-вторых, начать расследование сейчас, на ранней стадии войны, значит предать преступления широкой огласке. К тому же, как показывает история, диктаторы второй половины 20-го века, в конечном итоге все-таки несли наказание за свои преступления.


Виктор Конев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться домойВладимир Зеленский призвал украинцев возвращаться домой
Хватит "сосать" у Путина: фото мощной акции у посольства РФ в ВильнюсеХватит "сосать" у Путина: фото мощной акции у посольства РФ в Вильнюсе
Литва предлагает сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
В Киевской области на сегодня нашли тела 900 убитых россиянами украинцевВ Киевской области на сегодня нашли тела 900 убитых россиянами украинцев
WP: Армию Путина нужно разбить на юге УкраиныWP: Армию Путина нужно разбить на юге Украины
"С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю!": СБУ установила врага, хваставшегося зверствами в отношении украинских пленных
Минобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в школах УкраиныМинобразования оценит необходимость изучения роSSийской литературы в школах Украины
Пентагон провел совещание с производителями оружия относительно необходимости вооружить Украину - CNNПентагон провел совещание с производителями оружия относительно необходимости вооружить Украину - CNN
Более 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - ЖивицкийБолее 100 украинцев убили оккупанты в Сумской области, - Живицкий
The Guardian: У ООН есть сила наказать Путина, вот как это можно сделатьThe Guardian: У ООН есть сила наказать Путина, вот как это можно сделать
Последние новости
Подгружаем последние новости