Президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к согражданам, которые после начала полномасштабных боевых действий вынуждены были уехать за рубеж. Экономика Украины нуждается в рабочих руках.

По словам украинского лидера, бюджет государства страдает от экономических проблем. Война стала причиной остановки большого количества предприятий в Украине, малый и средний бизнес оказались на грани банкротства. Главной причиной упадка в экономике стал массовый отток трудоспособного населения за границу.

Дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро. Чтобы избежать дальнейшего нарастания негативных тенденций, Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и поддержать своим трудом экономику государства. Об этом президент сообщил в ходе общения с журналистами.

При этом, украинский лидер не стал утверждать, что новых военных обострений не будет. Гарантии, что обстрелы прекратятся и наступит мирная жизнь, Владимир Зеленский не дает. Однако украинской экономике нельзя позволить обрушиться.

"Никто вам точного ответа не даст. Могут ли вернуться россияне? Могут. Но нужно ли, чтобы работал город Киев ? Сто процентов. Эти семь миллиардов евро, о которых я говорил раньше – для нашего государства это ничего. Если люди будут работать, нам не нужно будет унижаться и просить какие-то деньги. Для этого нужно, чтобы страна работала и жила", — отметил украинский лидер.