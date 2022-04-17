Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться домой

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом к согражданам, которые после начала полномасштабных боевых действий вынуждены были уехать за рубеж. Экономика Украины нуждается в рабочих руках.

Зеленский обратился к украинцам, которые уехали в ЕС

По словам украинского лидера, бюджет государства страдает от экономических проблем. Война стала причиной остановки большого количества предприятий в Украине, малый и средний бизнес оказались на грани банкротства. Главной причиной упадка в экономике стал массовый отток трудоспособного населения за границу.

Дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет семь миллиардов евро. Чтобы избежать дальнейшего нарастания негативных тенденций, Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться домой и поддержать своим трудом экономику государства. Об этом президент сообщил в ходе общения с журналистами.

Зеленский обратился к украинцам, которые уехали в ЕС

При этом, украинский лидер не стал утверждать, что новых военных обострений не будет. Гарантии, что обстрелы прекратятся и наступит мирная жизнь, Владимир Зеленский не дает. Однако украинской экономике нельзя позволить обрушиться.

"Никто вам точного ответа не даст. Могут ли вернуться россияне? Могут. Но нужно ли, чтобы работал город Киев? Сто процентов. Эти семь миллиардов евро, о которых я говорил раньше – для нашего государства это ничего. Если люди будут работать, нам не нужно будет унижаться и просить какие-то деньги. Для этого нужно, чтобы страна работала и жила", — отметил украинский лидер.

Напомним, ранее стало известно, что беженцы из Украины столкнулись в Польше с проблемами. К чему ну3жно быть готовыми украинцам, которые выехали в соседнюю страну после начала войны?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
Собирать доказательства геноцида Путина в отношении украинцев необходимо - правоведыСобирать доказательства геноцида Путина в отношении украинцев необходимо - правоведы
Глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться: «Не станьте потенциальными заложниками оккупантов»Глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться: «Не станьте потенциальными заложниками оккупантов»
Зеленский о деблокаде Мариуполя: «Либо партнеры дадут Украине оружие, либо – переговоры»Зеленский о деблокаде Мариуполя: «Либо партнеры дадут Украине оружие, либо – переговоры»
Мэр Лозовой призвал жителей города срочно эвакуироватьсяМэр Лозовой призвал жителей города срочно эвакуироваться
Росия хочет захватить как можно больше территорий Украины для усиления позиции на переговорах, – ЗеленскийРосия хочет захватить как можно больше территорий Украины для усиления позиции на переговорах, – Зеленский
Мэр Лозовой призвал горожан выехать из городаМэр Лозовой призвал горожан выехать из города
Украина хотела бы сама распоряжаться средствами, которые собирают в нашу поддержку – ЗеленскийУкраина хотела бы сама распоряжаться средствами, которые собирают в нашу поддержку – Зеленский
В Чугуев начали возвращаться люди, – СинегубовВ Чугуев начали возвращаться люди, – Синегубов
Зеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности УкраиныЗеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности Украины
Зеленский: Экономику РФ нужно зажать так, чтобы у них не было мысли о ядерном оружииЗеленский: Экономику РФ нужно зажать так, чтобы у них не было мысли о ядерном оружии
Последние новости
Подгружаем последние новости