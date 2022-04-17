В США военные начали учения по сценариям из роSSийско-украинской войны

Так американских солдат готовят к возможным будущим противостояниям с крупным противником, информирует ZN.ua.

В США военные начали учения по сценариям из роSSийско-украинской войны

В калифорнийском Национальном учебном центре Минобороны США начались учения, во время которых отрабатываются сценарии с использованием ситуаций, происходящих в Украине после полномасштабного вторжения РФ, передает «Голос Америки». Используя уроки, извлеченные из роSSийско-украинской войны, американские инструктора готовят солдат к возможным будущим боям с крупным противником, таким как Китай или РоSSия.

В учениях принимают участие русскоговорящие ролевики. Они изображают представителей вражеского государства, контролирующих вымышленный город Уджен. Также по легенде, они постоянно распространяют в соцсетях дезинформацию против бригады американских военных, готовящихся к атаке на захваченный врагом город.

Согласно сценарию учений, в ближайшие недели, военных будут учить приемам борьбы с врагом, который намерен уничтожить город ракетными залпами, чтобы его захватить.

«Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки», — сказала в интервью AP министр Армии США Кристин Вормут.

Она добавила, что извлеченные уроки варьируются от роSSийского вооружения и проблем с логистикой до связи и использования интернета.

«РоSSийско-украинский опыт — очень убедительная для нашей армии иллюстрация того, насколько важной будет информационная сфера», — сказала Вормут.

По ее словам, об этом говорилось около пяти лет. Но, как отметила Вормут «на самом деле мы видим, насколько невероятно силен оказался Зеленский. Это мировая война, которую реальный мир может увидеть и наблюдать в режиме реального времени». При этом отмечается, что к информационной войне в соцсетях можно отнести и эмоциональные ночные обращения украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Вормут, наблюдая за происходящим с роSSийскими войсками, американцам также будет полезно подумать о том, что является правильным с точки зрения модернизации. Она отметила, что некоторые американские танки слишком тяжелые, а рельеф местности в Европе труднопроходим: зачастую он глинистый и сильно отличается от хорошо утрамбованного песка в пустыне.

Армия, по словам Вормут, должна определить «правильный баланс между мобильностью, живучестью и эффективностью танка. Если вы хотите, чтобы он был более мобильным, вам нужно сделать его более легким, но это отрицательно повлияет на его живучесть. Поэтому вам нужно решить, какие риски перевешивают».



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