В Мариуполь оккупанты отправили "на мясо" донецких музыкантов - погиб известный пианист

Боевики "Л/ДНР" обманом мобилизовали сотрудников Донецкой филармонии и отправили музыкантов штурмовать позиции украинских военных в Мариуполе. В результате боевых действий погиб известный пианист Николай Звягинцев, информирует Апостроф.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

По его словам, оккупационные власти Донбасса пригласили сотрудников Донецкой филармонии для "съемок ролика" и на месте объявили, что музыкантов отправят на фронт.

Во время боевых действий в Мариуполе, как отмечает Казанский, погиб джазовый исполнитель Николай Звягинцев.

"В соцсетях у людей шок, даже любители РоSSиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили на мясо. Надеюсь, теперь все, кто ходил на "референдум" в 2014 году и требовал "республику" довольны", - написал журналист в своем Facebook.

О гибели известного пианиста в Мариуполе также сообщил блогер, член политической партии "Демократична сокира" Антон Швец. По его словам, военное командование РФ не считает за людей жителей оккупированных территорий, поэтому проводит мобилизацию и отправляет неподготовленных граждан в зону боевых действий.

"Простые работники филармонии говорят, что "начальство филармонии" обмануло подчиненных и отправило их типа записывать сюжет на ТВ, где их "мобилизовали" и в гражданской одежде отправили на пункт. А близкие к "начальству" люди говорят, что это филармонию и ее "начальство" обмануло "руководство республики" и типа сказало дайте людей для сюжета, а самих людей украло и кинуло в мясорубку", - добавил блогер.


Богдан Соловьев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
С начала войны в Украине погибли 202 ребенка — Офис генпрокурораС начала войны в Украине погибли 202 ребенка — Офис генпрокурора
Оккупанты готовятся к десантной морской операции – Генштаб ВСУ
Оккупанты хотят перевести учителей в пяти регионах Украины на роSSийские стандарты образованияОккупанты хотят перевести учителей в пяти регионах Украины на роSSийские стандарты образования
В Киеве 16 апреля один человек погиб из-за обстрелов россиянВ Киеве 16 апреля один человек погиб из-за обстрелов россиян
РоSSийские оккупанты планируют провести "референдум" в Херсонской области в начале маяРоSSийские оккупанты планируют провести "референдум" в Херсонской области в начале мая
За минувшие сутки в Николаевской области оккупанты ранили 39 человекЗа минувшие сутки в Николаевской области оккупанты ранили 39 человек
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: один человек погиб и 18 пострадалиОккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: один человек погиб и 18 пострадали
РоSSийские оккупанты готовятся закрыть Мариуполь на въезд/выезд и провести мобилизациюРоSSийские оккупанты готовятся закрыть Мариуполь на въезд/выезд и провести мобилизацию
Оккупанты мобилизуют детей из так называемых "патриотических клубов" в "Л/ДНР", уже есть погибшие — ДенисоваОккупанты мобилизуют детей из так называемых "патриотических клубов" в "Л/ДНР", уже есть погибшие — Денисова
В Херсоне оккупанты оправдывают свою агрессию при помощи пропагандистских листовок: "Горе, что постигло вас..."В Херсоне оккупанты оправдывают свою агрессию при помощи пропагандистских листовок: "Горе, что постигло вас..."
Последние новости
Подгружаем последние новости