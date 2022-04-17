В Мариуполь оккупанты отправили "на мясо" донецких музыкантов - погиб известный пианист

Боевики "Л/ДНР" обманом мобилизовали сотрудников Донецкой филармонии и отправили музыкантов штурмовать позиции украинских военных в Мариуполе. В результате боевых действий погиб известный пианист Николай Звягинцев, информирует Апостроф .

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

По его словам, оккупационные власти Донбасса пригласили сотрудников Донецкой филармонии для "съемок ролика" и на месте объявили, что музыкантов отправят на фронт.

Во время боевых действий в Мариуполе, как отмечает Казанский, погиб джазовый исполнитель Николай Звягинцев.

"В соцсетях у людей шок, даже любители РоSSиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили на мясо. Надеюсь, теперь все, кто ходил на "референдум" в 2014 году и требовал "республику" довольны", - написал журналист в своем Facebook.

О гибели известного пианиста в Мариуполе также сообщил блогер, член политической партии "Демократична сокира" Антон Швец. По его словам, военное командование РФ не считает за людей жителей оккупированных территорий, поэтому проводит мобилизацию и отправляет неподготовленных граждан в зону боевых действий.

"Простые работники филармонии говорят, что "начальство филармонии" обмануло подчиненных и отправило их типа записывать сюжет на ТВ, где их "мобилизовали" и в гражданской одежде отправили на пункт. А близкие к "начальству" люди говорят, что это филармонию и ее "начальство" обмануло "руководство республики" и типа сказало дайте людей для сюжета, а самих людей украло и кинуло в мясорубку", - добавил блогер.