В Харьковской области призывают эвакуироваться из двух городов на Изюмском направлении

Оснований проводить эвакуацию из Харькова на сегодняшний день нет, информирует ZN.ua.

В Харьковской области призывают эвакуироваться из двух городов на Изюмском направлении
© ГСЧС Украины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призывает жителей городов Лозовая и Барвенково на Изюмском направлении прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, такие меры связаны с провокациями РФ и возможным продвижением роSSийских оккупантов.

“Учитывая провокации, которые совершали оккупанты в городе Краматорск, должны работать на опережение. Такое же сообщение было и по лозовскому вокзалу. Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты. Из Лозовой и Барвенкового, что на Изюмском направлении, выехали почти 40 тысяч человек”, — рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что необходимости проводить массовую эвакуацию в Харькове сейчас нет.

Синегубов также рассказал, что власти несколько раз пытались инициировать открытие "зеленых коридоров" из Изюма и населенных пунктов рядом, находящихся под временной оккупацией. Однако роSSийские военные не дали согласия.


Максим Царук, ZN.ua

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