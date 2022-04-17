Очередной русский генерал отправился вслед за русским военным кораблем
Не менее 7 роSSийских генералов уничтожено за время полномасштабной войны, развязанной в Украине Россией, информирует
В субботу в Петербурге похоронили замкомандующего 8-й армии вооруженных сил РФ генерал-майора Владимира Фролова. Об этом сообщили роSSийские СМИ.
Он был уничтожен защитниками Украины.
Ранее, 12 апреля, в Петербурге похоронили подполковника Мираса Башакова.
Более 7 роSSийских генералов были уничтожены ВСУ в ходе боев с роSSийскими оккупантами. Подтвержденные сведения о ликвидированных старших офицерах и генералах приводит ресурс
генерал-майор Тушаев Магомед – командир 141 моторизованного полка Национальной гвардии Чечни, ликвидированный под Гостомелем;
генерал-майор Герасимов Виталий – первый заместитель 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, убитый под Харьковом;
генерал-майор Колесников Андрей – командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, ликвидированный 11 марта;
генерал-майор Суховецкий Андрей – заместитель командующего 41 общевойсковой армией Центрального военного округа, убитый 28 февраля под Мариуполем, а его смерть подтвердил президент РФ Владимир Путин;
полковник Захаров Андрей – командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убитый под Киевом 9-10 марта;
полковник Порохня Сергей – командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа;
полковник Николаев Игорь - командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убитый 15 марта под Харьковом;
подполковник Агарков Юрий – командир 33-го мотострелкового полка гвардии;
подполковник Сафронов Дмитрий – заместитель командира бригады морской пехоты, ликвидированный 6 марта под Харьковом;
подполковник Ермолин Михаил – командир дивизиона воинской части 12776;
полковник Исайкин Виктор.
Теперь и генерал-майор Фролов составит им компанию, и вряд ли убийцы и насильники могут рассчитывать на царствие небесное.