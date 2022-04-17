Очередной русский генерал отправился вслед за русским военным кораблем

В субботу в Петербурге похоронили замкомандующего 8-й армии вооруженных сил РФ генерал-майора Владимира Фролова. Об этом сообщили роSSийские СМИ .

Он был уничтожен защитниками Украины.

Ранее, 12 апреля, в Петербурге похоронили подполковника Мираса Башакова.

Более 7 роSSийских генералов были уничтожены ВСУ в ходе боев с роSSийскими оккупантами. Подтвержденные сведения о ликвидированных старших офицерах и генералах приводит ресурс novyny.live :

генерал-майор Тушаев Магомед – командир 141 моторизованного полка Национальной гвардии Чечни, ликвидированный под Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Виталий – первый заместитель 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, убитый под Харьковом;

генерал-майор Колесников Андрей – командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, ликвидированный 11 марта;

генерал-майор Суховецкий Андрей – заместитель командующего 41 общевойсковой армией Центрального военного округа, убитый 28 февраля под Мариуполем, а его смерть подтвердил президент РФ Владимир Путин;

полковник Захаров Андрей – командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убитый под Киевом 9-10 марта;

полковник Порохня Сергей – командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа;

полковник Николаев Игорь - командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убитый 15 марта под Харьковом;

подполковник Агарков Юрий – командир 33-го мотострелкового полка гвардии;

подполковник Сафронов Дмитрий – заместитель командира бригады морской пехоты, ликвидированный 6 марта под Харьковом;

подполковник Ермолин Михаил – командир дивизиона воинской части 12776;

полковник Исайкин Виктор.

Теперь и генерал-майор Фролов составит им компанию, и вряд ли убийцы и насильники могут рассчитывать на царствие небесное.