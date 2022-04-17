В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ – Ким

Глава Николаевской ОВА отметил, что из-за провалов роSSийской армии в Украине среди военнослужащих РФ происходит "массовая чистка", информирует ZN.ua.

В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ – Ким
© Виталий Ким/Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что во временно занятой оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области в субботу, 16 апреля, произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и роSSийскими оккупационными войсками.

"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между (боевиками – ред.) ОРДЛО и роSSийскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю за кого болеть в этой ситуации", - отметил Ким в Telegram.

Глава ОВА подчеркнул, что из-за провалов роSSийской армии в Украине среди военнослужащих РФ происходит "массовая чистка".

"Ищут виновных", - добавил он.


Анна Конюченко, ZN.ua

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