РФ может готовиться к высадке десанта в Мариуполе. Украинское командование проверяет информацию

В Минобороны заверили, что украинские военные продолжают удерживать оборону Мариуполя, информирует ZN.ua.

РФ может готовиться к высадке десанта в Мариуполе. Украинское командование проверяет информацию
© Полк "Азов"/Facebook

РоSSийские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе, заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее словам, командование сейчас проверяет соответствующую информацию.

«Нами проверяется информация, что возможно враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется», – сообщила Маляр.

Она добавила, что вражеские войска продолжают бомбить уже разрушенный, но не сломленный Мариуполь. За прошлые сутки оккупанты наносили по городу авиаудары, а также штурмовали район морского порта Мариуполя.

Несмотря на это, отметила Маляр, защитники города продолжают его защищать от продвижения врага вглубь.

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