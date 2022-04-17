РФ может готовиться к высадке десанта в Мариуполе. Украинское командование проверяет информацию
В Минобороны заверили, что украинские военные продолжают удерживать оборону Мариуполя, информирует
РоSSийские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе,
«Нами проверяется информация, что возможно враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется», – сообщила Маляр.
Она добавила, что вражеские войска продолжают бомбить уже разрушенный, но не сломленный Мариуполь. За прошлые сутки оккупанты наносили по городу авиаудары, а также штурмовали район морского порта Мариуполя.
Несмотря на это, отметила Маляр, защитники города продолжают его защищать от продвижения врага вглубь.