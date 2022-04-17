Глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться: «Не станьте потенциальными заложниками оккупантов»

Гайдай назвал места сбора для эвакуации.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться перед угрозой обстрелов РФ.

"Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горская громада, Попасная – из населенных пунктов организованно эвакуируют 17 апреля, в воскресенье", – отметил он в Facebook.

По его словам, войска РФ сорвали эвакуацию, обстреляв центр Лисичанска во время "режима тишины".

"Конечно, им выгодно, чтобы люди остались и страдали от "роSSийского мира". Из оккупированной части Рубежного и других городов они вывозят украинцев в отдаленные регионы РоSSии - там нужна дешевая рабочая сила, тем более без документов и прав человека", - отметил Гайдай..

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы уверенно удерживают оборону.

"Но не становитесь потенциальными заложниками россиян. Берегите себя – бесплатные автобусы ждут вас", – добавил он.

Глава ОВА назвал места сбора для эвакуации 17 апреля:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, первая;
  • Горское: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Анна Конюченко, ZN.ua

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