Глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться: «Не станьте потенциальными заложниками оккупантов»

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться перед угрозой обстрелов РФ .

"Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горская громада, Попасная – из населенных пунктов организованно эвакуируют 17 апреля, в воскресенье", – отметил он в Facebook.

По его словам, войска РФ сорвали эвакуацию, обстреляв центр Лисичанска во время "режима тишины".

"Конечно, им выгодно, чтобы люди остались и страдали от "роSSийского мира". Из оккупированной части Рубежного и других городов они вывозят украинцев в отдаленные регионы РоSSии - там нужна дешевая рабочая сила, тем более без документов и прав человека", - отметил Гайдай..

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы уверенно удерживают оборону.

"Но не становитесь потенциальными заложниками россиян. Берегите себя – бесплатные автобусы ждут вас", – добавил он.

Глава ОВА назвал места сбора для эвакуации 17 апреля: