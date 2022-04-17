Глава Луганской ОВА призвал жителей области эвакуироваться: «Не станьте потенциальными заложниками оккупантов»
Гайдай назвал места сбора для эвакуации.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться перед угрозой обстрелов РФ.
"Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горская громада, Попасная – из населенных пунктов организованно эвакуируют 17 апреля, в воскресенье", – отметил он в
По его словам, войска РФ сорвали эвакуацию, обстреляв центр Лисичанска во время "режима тишины".
"Конечно, им выгодно, чтобы люди остались и страдали от "роSSийского мира". Из оккупированной части Рубежного и других городов они вывозят украинцев в отдаленные регионы РоSSии - там нужна дешевая рабочая сила, тем более без документов и прав человека", - отметил Гайдай..
Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы уверенно удерживают оборону.
"Но не становитесь потенциальными заложниками россиян. Берегите себя – бесплатные автобусы ждут вас", – добавил он.
Глава ОВА назвал места сбора для эвакуации 17 апреля:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, первая;
- Горское: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.