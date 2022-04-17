Время комендатского часа меняют в Киеве и области: начиная с 17 апреля

Киев, храм, колокольня

В Киеве и области уменьшили продолжительность комендантского часа. Начиная с 17 апреля, она продлится с 22:00 до 5:00.

Мэр призвал граждан не пренебрегать правилами и сигналами воздушной тревоги.

Ранее комендантский час в Киеве и области длился с 21:00 до 6:00. Зато теперь она будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше, то есть с 22:00 до 5:00.


Алексей Ионов, politeka.net

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