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2022-04-17
Время комендатского часа меняют в Киеве и области: начиная с 17 апреля
В Киеве и области уменьшили продолжительность комендантского часа. Начиная с 17 апреля, она продлится с 22:00 до 5:00.
Об этом сообщает телеграм-канал Виталия Кличко
Мэр призвал граждан не пренебрегать правилами и сигналами воздушной тревоги.
Ранее комендантский час в Киеве и области длился с 21:00 до 6:00. Зато теперь она будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше, то есть с 22:00 до 5:00.
Алексей Ионов, politeka.net