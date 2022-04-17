РоSSия потеряла около 20 300 человек, 2002 ББМ и 165 самолетов – Генштаб

Оккупанты и их техника на нашей земле продолжают уменьшаться.

РоSSия с 24 февраля по 17 апреля потеряла в войне против Украины около 20 300 человек. Танков у нее стало меньше на 773 единицы, а артиллерийских систем – на 376, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Боевых бронированных машин у врага теперь меньше на 2002 единицы, ракетных систем залпового огня – на 127, средств ПВО – на 66, самолетов – на 165.

Также РФ лишилась 146 вертолетов, автомобилей – 1471, кораблей и катеров – восьми, цистерн с топливом – 76, БПЛА – 148, специальной техники – 27, пусковых систем ОТРК – четырех.

Фото: Генштаб ВСУ

Данные уточняются.

Напомним, за вчера ВСУ сбили 13 воздушных целей противника. В частности, был сбит один самолет, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов и шесть крылатых ракет.

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