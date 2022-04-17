Угрозы РФ не повлияли на позицию США по поддержке Украины – Маркарова

Оксана Маркарова отметила, что Соединенные Штаты являются стратегическими партнерами и друзьями Украины, информирует ZN.ua.

Угрозы РФ не повлияли на позицию США по поддержке Украины – Маркарова
© gigamir.net

Соединенные Штаты не изменили своей позиции по поддержке Украины, несмотря на все демарши и дипломатические ноты РФ, которая угрожает «непредсказуемыми последствиями» за поставку тяжелого оружия и техники Вооруженным Силам Украины. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в комментарии «Укринформу».

«Позиция Соединенных Штатов остается неизменной. Она была такова до войны», – ответила Маркарова на просьбу прокомментировать, повлиял ли последний дипломатический демарш РоSSии на процесс поставок оборонной помощи США в Украину.

Посол добавила, что Соединенные Штаты и Украина являются стратегическими партнерами и друзьями.

«И мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Соединенные Штаты очень четко и публично говорят, что они – с Украиной, поддерживают нас в нашей борьбе за собственную жизнь, за демократию и суверенитет», – отметила Маркарова.

Она заверила, что поддержка США выражается не только в словах, но и реализуется в конкретных формах. В частности, это поставка оружия и другой оборонной помощи, обеспечение финансовой, энергетической и другой поддержки, а также введение санкций.

«Мы очень ожидаем, что в ближайшее время мы услышим новые пакеты санкций», – отметила дипломат.

Оксана Маркарова заявила, что оружие из США в Украину поставляют каждый день. В этом контексте посол подчеркнула, что Украина воюет с врагом, который в десятки раз преувеличивает ее физически.

«Поэтому нам нужно еще очень много (оружие – ред.)», – подчеркнула Маркарова.

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