В США назвали основной фактор, который может помочь РоSSии обойти санкции

Отказ многих стран ввести санкции против РоSSии привело к расколу в мире, и это даст возможность Москве обойти ограничительные меры, пишет газета Wall Street Journal.

Как отмечается, лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию по изоляции РоSSии, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, в том числе такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР.

"Этот раскол открывает РоSSии возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру", — отмечают авторы.

"Сопротивление, в значительной степени вызванное экономическими интересами, ограничивает давление на президента Владимира Путина и демонстрирует, как группируются государства на мировой арене — что напоминает времена холодной войны, когда многие страны пытались избежать соперничества между США и Советским Союзом", — отмечается в материале.

В качестве одного из примеров приводится Саудовская Аравия, которая, будучи давним стратегическим партнером США , отказалась осуждать Москву и не стала по призыву Вашингтона увеличивать добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.