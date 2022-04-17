С начала войны в Украине погибли 202 ребенка — Офис генпрокурора

Эти цифры не окончательны.

Более 563 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 202 ребенка погибли и более 361 ранены, сообщает Офис генпрокурора в телеграмм.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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