С начала войны в Украине погибли 202 ребенка — Офис генпрокурора
Эти цифры не окончательны.
Более 563 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 202 ребенка погибли и более 361 ранены, сообщает Офис генпрокурора в
«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.