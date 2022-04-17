Зеленский о деблокаде Мариуполя: «Либо партнеры дадут Украине оружие, либо – переговоры»
Ситуация в городе остается максимально жесткой.
Ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой и бесчеловечной, и вина за это полностью на РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного обращения.
«Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто бесчеловечной. Такой ее сделала РФ. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе», -
Зеленский также подтвердил, что решить ее можно либо военным, либо дипломатическим способом. Но в обоих случаях решающая роль должна быть за партнерами Украины.
«Лабо партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем без преувеличения немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Либо – переговорный путь, на котором роль партнеров также должна быть определяющей», - отметил президент.
Глава государства также заверил, что власть остается на связи с защитниками Мариуполя. После предыдущего аналогичного заявления бойцы полка «Азов» сообщили, что не были на связи с Киевом в течение двух недель.