Зеленский о деблокаде Мариуполя: «Либо партнеры дадут Украине оружие, либо – переговоры»

Ситуация в городе остается максимально жесткой.

Зеленский о деблокаде Мариуполя: «Либо партнеры дадут Украине оружие, либо – переговоры»
© Офис президента

Ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой и бесчеловечной, и вина за это полностью на РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного обращения.

«Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто бесчеловечной. Такой ее сделала РФ. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе», - подчеркнул он.

Зеленский также подтвердил, что решить ее можно либо военным, либо дипломатическим способом. Но в обоих случаях решающая роль должна быть за партнерами Украины.

«Лабо партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем без преувеличения немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Либо – переговорный путь, на котором роль партнеров также должна быть определяющей», - отметил президент.

Глава государства также заверил, что власть остается на связи с защитниками Мариуполя. После предыдущего аналогичного заявления бойцы полка «Азов» сообщили, что не были на связи с Киевом в течение двух недель.


Ольга Чекис, ZN.ua

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