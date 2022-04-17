Разведка США сознательно слила в СМИ путинский план вторжения РФ Украину - эксперты

Использование данных разведки США на стадии подготовки Россией вторжения в Украину радикально отличалось от того, как это делалось во всех предыдущих военных ситуациях последних десятилетий.

Об этом говорили участники дискуссии, которая проходила 15 апреля в Центре анализа европейской политики (The Center for European Policy Analysis, CEPA ), сообщает "Голос Америки" .

В частности, профильные структуры Соединенных Штатов имели достаточное количество разведывательной информации о вторжении РоSSии в Грузию в 2008-м и в Украину в 2014 году. Однако тогда эти данные почти целиком оставались секретными. Поэтому для широкой публики и даже некоторых партнеров произошедшие события становились неожиданностью.

Применительно к информации о подготовке РоSSии к нынешней войне с Украиной изначально был применен другой подход. Со значительного количества данных разведки снимался гриф секретности, и они становились достоянием гласности.

Начиная с самых первых этапов концентрации роSSийских вооруженных сил у украинских границ (весна 2021 года), и с момента проведения масштабных роSSийско-белорусских учений «Запад-2021» (август-сентябрь 2021 года) западные эксперты, средства массовой информации и дипломаты стали активно обсуждать возможность новой агрессии в Европе, которую планировал Путин, а также свою на нее реакцию.

С ноября 2021 года зазвучали уже официальные предупреждения со стороны государственных органов США, которые стали постоянными, когда 17 декабря 2021 года Кремль выдвинул ультиматум и на ровном месте потребовал от НАТО нарушения собственного устава, а также других заведомо неприемлемых действий. Однако каждый раз президент США , госсекретарь подчеркивали: окончательное решение о вторжении Путиным еще не принято и возможность дипломатического разрешения ситуации сохраняется.

В январе 2022 года западные СМИ опубликовали варианты детальных сценариев роSSийского вторжения в Украину, которые впоследствии полностью сбылись. 18 февраля, за пять дней до начала войны, президент Джо Байден заявил: «У нас есть основания полагать, что роSSийские войска планируют, намереваются напасть на Украину на следующей неделе, в ближайшие дни, - сказал он в Комнате Рузвельта в Белом доме. - Мы считаем, что они будут нацелены на столицу Украины - Киев , город с населением 2,8 миллиона невинных людей». На вопрос, считает ли он, что Путин все еще колеблется, Байден ответил: «Я убежден, что он принял решение», и добавил, что его мнение основано на разведданных США .

22 февраля, когда поступила окончательная информация о неизбежности новой войны в Европе, Джо Байден ввёл в действие первые санкции в отношении РоSSии и выступил с подробным заявлением: «РоSSия готова пойти гораздо дальше, начав массированное военное нападение на Украину... Это начало роSSийского вторжения... Более 150 тысяч роSSийских военнослужащих окружают Украину... РоSSия перебросила войска ближе к границе. РоSSийские военно-морские суда маневрируют в Черном море, в том числе десантные корабли, ракетные крейсера и подводные лодки. РоSSия разместила на своей границе запасы крови и медицинского оборудования. Вам не нужна кровь, если только вы не планируете начать войну... Никто из нас не должен быть одурачен... Дальнейшее роSSийское вторжение в Украину является серьезной угрозой в ближайшие дни... И нет никаких сомнений в том, что РоSSия - это агрессор».

В момент произнесения президентом США этих слов до роSSийского вторжения оставалось менее сорока часов. И тем не менее Байден оставил Путину шанс: «Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры остаются открытыми для дипломатии, если она будет серьезной. Когда все будет сказано и сделано, мы будем судить о РоSSии по ее действиям, а не по ее словам».

Своевременное информирование о намерениях РоSSии, энергичный информационный и дипломатический диалог позволил Западу консолидировать свою позицию и усилия. В итоге европейская и мировая реакция на развязанную войну оказалась неожиданно (для Кремля) быстрой и сильной, а мировое общественное мнение немедленно встало на сторону жертвы агрессии. В результате Кремль впервые за много лет вчистую проиграл мировое информационное поле.

Джон Сайфер (John Sipher), генеральный директор Spycraft Entertainment, научный сотрудник Атлантического Совета (Atlantic Council) и ветеран Национальной секретной службы Центрального разведывательного управления (Central Intelligence Agency’s National Clandestine Service) считает: «Это был очень публичный обмен разведывательными данными о военных планах РоSSии между правительством США , союзниками и партнерами. Я аплодирую разведывательному сообществу за то, что оно взяло на себя такую активную роль. Думаю, что это оказало положительное влияние».

«Очевидно, что публичное использование данных разведки на раннем этапе должно было сдержать Путина, - продолжает Сайфер. - Это и было целью рассекречивания информации. Оно стало решающим моментом для объединения союзников и дало нам общую ситуационную осведомленность. Многие лидеры в Европе и других странах не решались поверить, что Путин нападет на Украину. Но регулярное предоставление разведданных в режиме реального времени помогло подготовить международное сообщество и позволило Джо Байдену сплотить действительно сильную коалицию».