Один день вторжения в Украину стоил РФ дороже восьми лет войны в Сирии – The Economist

Мотивация украинцев и воля к победе позволяют противостоять агрессору 53-й день, информирует ZN.ua.

Один день вторжения в Украину стоил РФ дороже восьми лет войны в Сирии – The Economist
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Несмотря на превосходство агрессора в живой силе и технике, Украина за первые сутки вторжения нанесла РоSSии больше потерь, чем восемь лет войны в Сирии, пишет The Economist.

В материале издания, вышедшем на вторые сутки полномасштабной войны, отмечается, что «боевые действия оказались не такими односторонними», как предполагали некоторые зарубежные политики и эксперты.

Так, умелое использование ВСУ противотанковых ракетных комплексов серьезно замедлило наступление роSSийских войск на севере и востоке.

Сравнив расходы обеих стран на оборону, журналисты пришли к выводу, что в номинальном выражении Украина тратит 9,6% от того, что тратит РоSSия. Именно мотивация украинцев и воля к победе позволяют противостоять агрессору 53-й день.

Despite being outgunned and outnumbered, Ukraine inflicted more casualties in 24 hours than Russia suffered over eight years of engagements in Syriahttps://t.co/mjSTXJPRwt

— The Economist (@TheEconomist) April 16, 2022


Ольга Чекис, ZN.ua

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