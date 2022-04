Один день вторжения в Украину стоил РФ дороже восьми лет войны в Сирии – The Economist

Несмотря на превосходство агрессора в живой силе и технике, Украина за первые сутки вторжения нанесла РоSSии больше потерь, чем восемь лет войны в Сирии, пишет The Economist .

В материале издания, вышедшем на вторые сутки полномасштабной войны, отмечается, что «боевые действия оказались не такими односторонними», как предполагали некоторые зарубежные политики и эксперты.

Так, умелое использование ВСУ противотанковых ракетных комплексов серьезно замедлило наступление роSSийских войск на севере и востоке.

Сравнив расходы обеих стран на оборону, журналисты пришли к выводу, что в номинальном выражении Украина тратит 9,6% от того, что тратит РоSSия. Именно мотивация украинцев и воля к победе позволяют противостоять агрессору 53-й день.