РоSSийские оккупанты планируют перевести учителей на оккупированных и захваченных ими территориях Украины на роSSийские стандарты обучения.

Так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что курсы переподготовки для учителей пройдут летом на оккупированном полуострове.

«Мы договариваемся – и возможно, мы сейчас определимся в каком формате – что на лето к нам приедут коллеги-педагоги из Херсонской, Запорожской области Украины и «Донецкой, Луганской народных республик», из Харьковской области, чтобы мы содействовали в части перехода на роSSийские стандарты Мы сейчас программу именно эту формируем», - сообщил Аксенов.

В свою очередь министр обороны Украины Сергей Шкарлет предупредил, что учителя, которые перейдут на образовательный процесс по роSSийским стандартам, будут считаться коллаборантами и будут нести уголовную ответственность.

По его словам, на захваченных территориях уже уволились 15 директоров, которые не хотят сотрудничать с оккупантами.

«Этим директорам в любом случае будет выплачена заработная плата, они будут восстановлены на работе после установления украинской власти на этих территориях», – отметил министр.

Шкарлетт рассказал, как будет начисляться зарплата учителям, оказавшимся на захваченных врагом территориях.

И подчеркнул, что выплаты возможны, только если обучение проходит по украинским стандартам и есть возможность выехать на подконтрольную Украине территорию для выполнения казначейских процедур.

«Вынужденный простой оплачивается в размере двух третей от заработной платы, а в сфере образования мы имеем отраслевое соглашение между МОН Украины и Профсоюзом работников образования и науки на 2021-2025 годы, согласно которому руководители учреждений и учебных заведений должны обеспечить выплату среднемесячной заработной платы работникам», – добавил он.

Оплата простоя не по вине работников (в том числе и непедагогических, и работающих по совместительству), выплачивается в размере средней заработной платы.

Проводить выплаты уполномочены органы управления в сфере образования местных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления.