Путин думает, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным считает, тот уверен, что выиграет войну в Украине. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу NBC .

"Я думаю, что он сейчас находится в своей собственной военной логике, понимаете? Он считает, что война необходима для гарантий безопасности РоSSийской Федерации. У него нет доверия международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Пока он сейчас в своем мире, я думаю, он знает, что происходит в Украине... Но я думаю, что он верит, что выиграет войну", – рассказал Нехаммер.

Ведущий спросил канцлера о реакции Путина на обвинения в военных преступлениях.