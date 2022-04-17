Путин думает, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии

РоSSийский президент живет "в своем мире".

Путин думает, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии
© Официциальный сайт Кремля

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом РоSSии Владимиром Путиным считает, тот уверен, что выиграет войну в Украине. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу NBC.

"Я думаю, что он сейчас находится в своей собственной военной логике, понимаете? Он считает, что война необходима для гарантий безопасности РоSSийской Федерации. У него нет доверия международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Пока он сейчас в своем мире, я думаю, он знает, что происходит в Украине... Но я думаю, что он верит, что выиграет войну", – рассказал Нехаммер.

Ведущий спросил канцлера о реакции Путина на обвинения в военных преступлениях.

"Он сказал мне, что будет сотрудничать с международным расследованием, с одной стороны, а с другой стороны, заявил, что не доверяет западному миру. Так что это будет проблемой сейчас и в будущем. Я думаю, что международное доверие к ООН, международное расследование необходимо ", – поделился Нехаммер.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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