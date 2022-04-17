Угрозы РФ о "последствиях" вступления Финляндии в НАТО не повлияют на решение — Глава МИД Финляндии

По его словам, к сигналам со стороны РФ следует прислушиваться, но принимать самостоятельные решения, информирует ZN.ua.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что на угрозы РоSSии по поводу "последствий" вступления его страны в НАТО не следует обращать слишком большого внимания. Об этом он заявил в интервью Yle.

По его словам, сигналы из РФ следует учитывать, но самостоятельно принимать решения.

"Не новость, что РоSSия выступает против расширения НАТО. Мы знаем об этом. И не новость, что если НАТО расширится, то РоSSии придется учитывать это в своих оборонительных планах. К этим сигналам со стороны РоSSии стоит прислушиваться, но нам надо принимать самостоятельные решения в области обороны", – сказал Хаависто.

Он отметил, что угрозы властей РоSSии не повлияют на решение Финляндии по подаче заявки на вступление в НАТО. Его планируют согласовать в ближайшие месяц-полтора, к летним каникулам.

"На расписание влияет вопрос о Швеции. Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с его помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе", – сказал Хаависто.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Швеции и Финляндии негативными последствиями для мира на севере Европы и безопасности континента в целом за вступление стран в НАТО.


Максим Царук, ZN.ua

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