Угрозы РФ о "последствиях" вступления Финляндии в НАТО не повлияют на решение — Глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что на угрозы РоSSии по поводу "последствий" вступления его страны в НАТО не следует обращать слишком большого внимания. Об этом он заявил в интервью Yle .

По его словам, сигналы из РФ следует учитывать, но самостоятельно принимать решения.

"Не новость, что РоSSия выступает против расширения НАТО. Мы знаем об этом. И не новость, что если НАТО расширится, то РоSSии придется учитывать это в своих оборонительных планах. К этим сигналам со стороны РоSSии стоит прислушиваться, но нам надо принимать самостоятельные решения в области обороны", – сказал Хаависто.

Он отметил, что угрозы властей РоSSии не повлияют на решение Финляндии по подаче заявки на вступление в НАТО. Его планируют согласовать в ближайшие месяц-полтора, к летним каникулам.

"На расписание влияет вопрос о Швеции. Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с его помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе", – сказал Хаависто.