Абрамович приехал в Киев «вдохнуть жизнь» в переговоры Украины и РФ – СМИ

РоSSийский олигарх Роман Абрамович, участвующий в украино-роSSийских переговорах в качестве «посредника», приехал в Киев , чтобы активизировать их, пишет Fortune со ссылкой на информированные источники.

«Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров, застопорившихся после появления доказательств зверств роSSийских военных в отношении мирных жителей», - говорится в материале.

Представитель Абрамовича и украинский переговорщик, советник главы руководителя ОПУ Михаил Подоляк от комментариев отказались.