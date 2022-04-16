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2022-04-16
Абрамович приехал в Киев «вдохнуть жизнь» в переговоры Украины и РФ – СМИ
Переговорный процесс застопорился после появления доказательств зверств россиян под Киевом, информирует
© Википедия
РоSSийский олигарх Роман Абрамович, участвующий в украино-роSSийских переговорах в качестве «посредника», приехал в Киев, чтобы активизировать их, пишет
«Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров, застопорившихся после появления доказательств зверств роSSийских военных в отношении мирных жителей», - говорится в материале.
Представитель Абрамовича и украинский переговорщик, советник главы руководителя ОПУ Михаил Подоляк от комментариев отказались.
Ольга Чекис, ZN.ua