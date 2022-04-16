В Киеве 16 апреля один человек погиб из-за обстрелов россиян

Кличко еще раз призвал киевлян не возвращаться в столицу.

В Киеве 16 апреля один человек погиб из-за обстрелов россиян
Фото: КМДА

В результате утренних обстрелов 16 апреля в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал киевский мэр Виталий Кличко, сообщает Громадське радіо.

«Не секрет, что позавчера или вчера один из роSSийских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня с утра мы почувствовали эти обещания. Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но при всем этом взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь», – сказал Кличко.

Он еще раз призвал киевлян не возвращаться пока в столицу.

«Сейчас очень большая дискуссия: возвращаться в Киев или не возвращаться, и многие киевляне обращаются ко мне: говорили, что мэр города через неделю скажет, можно или нет. Мы не можем запретить возвращаться, мы можем только рекомендовать. Но рекомендуем мы, опираясь на рекомендации военных, у которых больше информации», – сказал Кличко.

Он отметил, что Киев был и остается целью агрессора.

«И мы не исключаем, что обстрелы столицы будут продолжаться. Я бы хотел еще раз обратиться к каждому. Мы не можем запретить, мы можем только рекомендовать. Если есть возможность немного задержаться в тех городах, где более безопасно, сделайте это», – подчеркнул он.

Напомним, что под утро 16 апреля Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города.

Также в Пентагоне заявили, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов РоSSии.

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