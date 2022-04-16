ВСУ освободили населенные пункты на Харьковщине: "Удалось оттеснить врага"

Украинские военные освободили от роSSийских оккупантов Бобровку и Байрак под Харьковом.

Об этом сообщает ТСН.

Украинские военные пытаются оттеснить врага от Харькова к роSSийской границе, хотя командующий признает – сделать это не так уж и просто.

"Обстановка в Пивнично-Восточный, Восточной операционных зонах остается сложной. Город Харьков находится в частичной осаде, враг целит реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией", - сказал Сергей Наев, командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Отмечается, что украинским военным удалось оттеснить врага и освободить Бобровку и Байрак, а также еще одну территорию – это сверхсекретная военная часть – для украинцев, но не для россиян, в первые часы войны они разбили ее тремя сверхмощными ракетами.