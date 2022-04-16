"Не оставлять своих и бороться за каждую жизнь", – Залужный опубликовал видео с украинскими защитниками

В ролике военный Вадим "Яга" рассказал о спасении побратима и разгроме вражеских позиций.

"Не оставлять своих и бороться за каждую жизнь", – Залужный опубликовал видео с украинскими защитниками
Фото: Facebook/Валерій Залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео с украинскими защитниками.

В ролике, обнародованном в Facebook Валерия Залужного, один из военных рассказал о спасении своего побратима и борьбе за свободу Украины от роSSийских оккупантов.

"Не оставлять своих, чувствовать надежное плечо побратима, бороться за каждую жизнь, выполнить приказ, удержать позиции... Украина превыше всего! Вместе к Победе!" – подписал видео Залужный.

Военный Вадим "Яга" рассказал, что во время полномасштабного наступления РоSSии он с побратимами первым делом стали откапывать оставшиеся после Второй мировой окопы. Каждый день россияне били из разного оружия, корректировали огонь беспилотники.

Вадим также поделился тем, как вытаскивал из окопа раненого украинского снайпера на своих плечах. Он нуждался в немедленной эвакуации.

В ответ на вражеский огонь защитники уничтожили три БРДМ, один БТР. После этого было жестокое сражение – защитников буквально выжигали с их позиций.

"Но у нас 200-х нет, к счастью, потому что мы зарывались. Уже отступили, то они сюда второй раз не полезут. Получили по зубам очень хорошо", - подытожил защитник.

Напомним, по состоянию на утро, оккупанты потеряли около 20 100 военных и 762 танка. Также у врага минус восемь кораблей, в том числе флагман Черноморского флота "Москва", подбитый украинским "Нептуном".

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